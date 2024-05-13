Rektör Cantürk, Erzurumlularla buluştu

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, geçtiğimiz gün Kocaeli Erzurumlular Vakfı yönetimini ziyaret etti. Vakıf Başkanı Ahmet Önal ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yağız, kurul üyeleri de hazır bulundu. Rektör Cantürk’e ziyareti sırasında danışmanlarından Prof. Dr. Levent Atalı da eşlik etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Toplantıda ayrıca; Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, KOÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Halis, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel ile akademisyenler de hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında Prof. Cantürk ile Erzurumlular, çeşitli konular hakkında fikir alışverişinde bulundu, yapılabilecek ortak çalışmalar ve iş birliği hakkında görüşler ortaya konuldu.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Ziyaret sırasında konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, özellikle Marmara Kariyer Fuarı’na verilen destekten ötürü Vakıf Başkanı Ahmet Önal, kurul üyeleri ve üyelerine teşekkür etti. KOÜ olarak Araştırma Üniversitesi olma yolunda adımlar attıklarını kaydeden Cantürk, işletilen süreç ve gelinen nokta ile ilgili bilgileri Dadaşlarla paylaştı. Cantürk ayrıca Erzurumlular Vakfı yönetimi ve üyeleri ile bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

KADAYIF DOLMASI İKRAM EDİLDİ

Vakıf Başkanı Ahmet Önal ise Rektör Nuh Zafer Cantürk’ün göreve atanmasının ardından önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getirdi ve “Kocaeli Üniversitesi güzel bir ivme yakaladı. Vakıf Başkanı Önal, “Kocaeli Üniversitesi kentimiz için önemli bir değerdir. Her zaman bu güzide kurumumuzun yanında olacağız” diye konuştu. Gerçekleşen ziyaret sırasında konuklara Erzurum’un yöresel lezzeti olan kadayıf dolması ikram edildi ve ardından Cantürk’e hediye takdiminde bulunuldu.