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Kocaeli Mimarlar Odası’nın yeni başkanı belli oldu

Alper Dülger'in istifasının ardından Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi'nin yeni başkanı belirlendi

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli Mimarlar Odası’nın yeni başkanı belli oldu mask
Kocaeli Mimarlar Odası’nın yeni başkanı belli oldu
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TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, geçtiğimiz ocak ayında 12. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmiş, kongre sonucu odanın mevcut başkanı Alper Dülger yeniden başkanlığa seçilmişti. Kongrenin ardından mazbatasını alan Dülger, yeni yönetime dair görev dağılımını da gerçekleştirdi. Aradan geçen yaklaşık üç ayın ardından Alper Dülger, sürpriz bir kararla görevini bıraktığını açıkladı.

YÖNETİM OLUŞTURULDU

Artan iş yoğunluğunu sebep gösteren Dülger, yurt dışındaki çalışmalarının görevini uzaktan yürütmeye imkân vermediğini açıkladı. Dülger'in istifasının ardından Mimarlar Odası'nın yeni başkanı belirlendi. Mimarlar Odası Kocaeli Şubesinin 12. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Gülşah Toprak Poyraz seçildi. Odada yeni yönetimin görev dağılımı da yapıldı.

YENİ YÖNETİM

Başkan: Gülşah TOPRAK POYRAZ

Başkan Yardımcısı: Deniz Günzat IŞIK

Sekreter Üye: Ömer SAKA

Sayman Üye: Gülfem TOPRAK

Üye: Sevilay AKÇAKAYA

Üye: Fahrettin Doğan TEKİN

Üye: Zeliha YILMAZ ARDIÇ

Kocaeli Mimarlar Odası’nın yeni başkanı belli oldu

# yeni

13 May 2024 - 10:42 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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