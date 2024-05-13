Kocaeli Mimarlar Odası’nın yeni başkanı belli oldu

TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, geçtiğimiz ocak ayında 12. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmiş, kongre sonucu odanın mevcut başkanı Alper Dülger yeniden başkanlığa seçilmişti. Kongrenin ardından mazbatasını alan Dülger, yeni yönetime dair görev dağılımını da gerçekleştirdi. Aradan geçen yaklaşık üç ayın ardından Alper Dülger, sürpriz bir kararla görevini bıraktığını açıkladı.
YÖNETİM OLUŞTURULDU
Artan iş yoğunluğunu sebep gösteren Dülger, yurt dışındaki çalışmalarının görevini uzaktan yürütmeye imkân vermediğini açıkladı. Dülger'in istifasının ardından Mimarlar Odası'nın yeni başkanı belirlendi. Mimarlar Odası Kocaeli Şubesinin 12. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Gülşah Toprak Poyraz seçildi. Odada yeni yönetimin görev dağılımı da yapıldı.
YENİ YÖNETİM
Başkan: Gülşah TOPRAK POYRAZ
Başkan Yardımcısı: Deniz Günzat IŞIK
Sekreter Üye: Ömer SAKA
Sayman Üye: Gülfem TOPRAK
Üye: Sevilay AKÇAKAYA
Üye: Fahrettin Doğan TEKİN
Üye: Zeliha YILMAZ ARDIÇ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.