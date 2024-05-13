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Şehit annelerine anlamlı ziyaret

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Anneler Günü’nde ilçede ikamet eden, şehit Emre Kaan Arlı ile Serdar Gökbayrak'ın ailelerini ziyaret etti.

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Anneler Günü münasebetiyle Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, şehit ailelerinin evlerine konuk oldu. İlk olarak şehit Emre Kaan Arlı’nın babası Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı ve annesi Emine Arlı’yı ziyaret eden Başkan Gökçe, ardından şehit Serdar Gökbayrak'ın annesi Ferdane Açıksöz’ü ziyaret etti. Ziyaretlerle ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Gökçe “Anneler Günü’nde ilçemizde ikamet eden Şehitlerimiz Emre Kaan Arlı ile Serdar Gökbayrak'ın ailelerini ziyaret ettik. Bu vesileyle başta Şehit ve gazi yakınları olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.
# sertif gökçe, türkiye, oldu, anneler günü

13 May 2024 - 10:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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