Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) tarafından son derece anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. EYDEM öğrencilerinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik aynı zamanda yıl sonu gösterisi olma özelliği taşıyor. 14 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Yenikent Kültür Merkezi’nde başlayacak olan ‘EYDEM Masalı’ başlıklı yıl sonu gösterisinde özel kursiyerler yine birbirinden özel gösterilere imza atacak. EYDEM ailesini bir araya getirecek olan ücretsiz etkinliğe tüm ilçe halkı davetli.
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EYDEM Öğrencilerinden Yıl Sonu Gösterisi
Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerin hazırladığı yıl sonu gösterisi 14 Mayıs Salı günü saat 14.00’te gerçekleşecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.