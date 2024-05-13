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EYDEM Öğrencilerinden Yıl Sonu Gösterisi

Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilerin hazırladığı yıl sonu gösterisi 14 Mayıs Salı günü saat 14.00’te gerçekleşecek

EYDEM Öğrencilerinden Yıl Sonu Gösterisi mask

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) tarafından son derece anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. EYDEM öğrencilerinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik aynı zamanda yıl sonu gösterisi olma özelliği taşıyor. 14 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Yenikent Kültür Merkezi’nde başlayacak olan ‘EYDEM Masalı’ başlıklı yıl sonu gösterisinde özel kursiyerler yine birbirinden özel gösterilere imza atacak. EYDEM ailesini bir araya getirecek olan ücretsiz etkinliğe tüm ilçe halkı davetli.

EYDEM Öğrencilerinden Yıl Sonu Gösterisi
# ilçe

13 May 2024 - 10:56 - Gündem

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