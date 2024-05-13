EYDEM Öğrencilerinden Yıl Sonu Gösterisi

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) tarafından son derece anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. EYDEM öğrencilerinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik aynı zamanda yıl sonu gösterisi olma özelliği taşıyor. 14 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Yenikent Kültür Merkezi’nde başlayacak olan ‘EYDEM Masalı’ başlıklı yıl sonu gösterisinde özel kursiyerler yine birbirinden özel gösterilere imza atacak. EYDEM ailesini bir araya getirecek olan ücretsiz etkinliğe tüm ilçe halkı davetli.