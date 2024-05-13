Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, görev yaptığı Hatay İl Emniyet Müdürlüğünden izinli olarak evine gelen komiser yardımcısı Veysel Öztürk, bilinmeyen bir nedenden dolayı eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Öztürk, cinnet geçirerek tabanca ile eşini ve 2 çocuğunu vurarak öldürdü. Aynı silahla kendine de ateş eden Öztürk, hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Komiser yardımcısı, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti
Ankara'da evine izinli olarak gelen komiser yardımcısı polis, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.