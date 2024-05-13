‘Z Takımı’ Başiskeleli Miniklerle Buluştu  

Başiskele Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Başiskele’nin şanslı çocukları bu kez TRT Çocuk Müzikal Tiyatro Oyunu Z Takımı ile eğlenceli vakitler geçirdi. Geçen Cumartesi akşamı Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Anne ve babalarıyla birlikte salonu tıklım tıklım dolduran çocuklar, hem Z Takımı karakteriyle eğlendiler hem de çevre bilinci ve doğa sevgisi konusunda önemli bilgiler öğrendiler.Başiskele’de bilimden sanata, spordan teknolojiye kadar bir çok etkinlikle keyifli ve verimli vakitler geçiren çocuklar, Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye ve ekibine teşekkür ettiler.