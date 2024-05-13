Bankaya kaldırım taşıyla saldırmışlardı: Nedeni ortaya çıktı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki banka şubesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Fırat Y. ile Cenk M., kaldırım taşıyla şubenin cam kapısına vurdu.
Camın bir kısmı kırılırken, çevredekiler şüphelilere tepki gösterdi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şüpheliler, bir süre sonra ellerindeki taşı bırakıp, bölgeden ayrıldı. Şubede hasar meydana geldi. İhbarla üzerine Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.
Polis merkezine götürülen şüphelilerden Cenk M.'nin 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 7 kaydının olduğu belirlendi.
Cenk M.'nin ifadesinde, "Sigara alacak paramız kalmadı. Ben de sinirlendim. Sigara parası almak için içeri girmek istedik" dediği bildirildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Cenk M. ile Fırat Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.