Demirkıran: ‘300 bin lira bütçeyle şampiyonluk gelebilir’

“4 OYUNCUYLA BAŞLADIK”

Efsane futbol antrenörümüz merhum Cevdet Demirkıran’ın oğlu olan Metin Demirkıran, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Demirkıran, “2022 Ağustos ayında dört oyuncu ile serüvenimiz böyle başladı, İlk günlerde tamamen sosyal bir proje olarak girdiğimiz bu yol, çok sıkıntılı bir süreç idi. Özellikle toplumumuzun kadınların spor yapmalarına bakış açılarından tutun da, “Kadın futbol oynamaz” demelerine kadar bir çok olumsuzluklar içinde öykümüz başladı” dedi.

PES ETMEDİK

Demirkıran sözlerinin devamında “Tabii ki biz pes etmeden yaz aylarında belediye halı saha tesislerinde, kış aylarında ise spor salonunda devam ettik. Ailelerimiz de maalesef çok sıcak bakmıyorlar ve oluşmuş olan olumsuz tabulardan dolayı bizi zorluyorlardı. Tabii ki kızlarımızın okul dönemlerinin de olması ve kış aylarında anne-babalarının çocuklarını korumak amacıyla idmanlara göndermemesi bizleri sıkıntıya sokan meselelerdi. Fakat o ilk gelen kızlarımız, çok iyi tanıtım ve reklam yaparak okullarındaki futbol sevdalısı arkadaşlarını da getirerek, sayımızın çoğalmasına vesile oldular” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLER DE DESTEK OLDU”

Demirkıran sözlerini şöyle sürdürdü: “Yakın arkadaşlarımız, okulların beden eğitimi öğretmenleri de destek oldu. Sayımız çoğalıp, aramıza yetenekli kızlarımızın katılması sonucunda o dönem belediye başkanımız İsmail Yıldırım beye bu projeden bahsettiğimde büyük bir destekle karşılaştım. Türkiye’de son dönemlerde çok revaçta olan ve gelişen kadın futbol ligine ciddi şekilde katılma kararı aldık. Gerekli çalışmalara başladık. Katılma ücretimiz, malzeme ve deplasman giderleri belediye başkanımız İsmail Yıldırım bey tarafından karşılandı. O ana kadar çalışmalarımız küçük halı sahada ve salondaydı. Buralarda çalışırken, büyük futbol sahasında oynayacağımız maçlar nedeniyle ilçe stadında çalışmamız gerektiğini söylememize karşı, karşılığını alamadık. Tüm olumsuz şartlara rağmen diğer sahalarda ve salonda çalışmalarımıza devam ettik.

“MİLYONLUK ŞEHİR TAKIMLARIYLA AYNI LİGDEYİZ”

2023- 2024 sezonu başında grubumuz belli olduğunda baktık ki, grubumuzda milyonluk şehir takımları ile aynı gruptaydık. Düşme ihtimali olan güçlü grupta tüm olumsuz çalışma şartlarına rağmen aldığımız 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 8 takımlı ligi 5’nci olarak orta sıralarda bitirdik. Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Yalova takımlarına karşı alınan başarılı sonuçlar, ilk senemizde yüzümüzü güldürdü. Güzel sonuçlar alınmasının altında özellikle oyuncularımızın kendilerinin ve ailelerin birlik olmasına bağlıyorum. Aile ortamı içerisinde olmamız başarılı olmamızın nedenleridir.

“ÇOK SIKINTILI SÜREÇLERİMİZ OLDU”

Tabii ki sıkıntılı süreçlerimiz oldu, nüfus potansiyelinin az olması, milyonluk şehirlerle ve hepsinde de spor akademilerinin olması, oyuncu potansiyeli olarak kısıtlı olmamız ve çalışma şartlarımızın maalesef yeterli olmamasına rağmen, ilk senemizde başarılı olmamız takdire şayandır. Belediye spor çatısı altında liglere giren takımımızın, önümüzdeki yıllarda da Karamürselimizin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla desteğe ihtiyacı vardır. Şu an Belediye başkanımız ve Belediye spor fahri başkanı Ahmet Çalık bey de, seçim öncesi ve sonrası kadın futbol takımımıza destek vereceğini ve daha ileriye taşımak için hamleler yapacağını belirtmiş olup, önümüzdeki sezon için çalışmaların yapılmasını istemiştir.

“12 YILDIR ÇALIŞIYORUZ”

12 yıl boyunca çalışmalarımız sürmektedir, dört kişi başladığımız ve 90 kişiye ulaşan sayımız ile çalışmalar haftanın 4 günü devam etmektedir, kulübümüzün aile gibi olması nedeniyle diğer il ve ilçelerde de ilgiyle izlenmektedir. Kulübümüzde, Karamürselli kızlarımızın dışında Bursa’nın ilçesi Orhangazi, Hereke, İzmit, Yalova ve ilçesi Altınova, Gölcük ve Değirmendere gibi ilçelerden de kızlarımız yer alarak, Karamürsel Belediye Spor için ter akıtmaktadır. Çok düşük bütçeyle ilçemize ve ilimize bir heyecan getirebiliriz. Bu sene BAL’a dönen Karamürsel spora en az 8-10 milyonluk bir bütçe gerekmektedir, Karamürselbey basketbol takımına 5 milyon gibi bütçe gerekmektedir. Ama bize, 300 bin gibi bütçeyle şampiyonluk gelebilir. Devede kulak. Bu bütçe bizi güzel günlere ulaştırabilir. Bunların da çalışmalarını yapmaktayım”.