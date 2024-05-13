Çorlu aya, bizimkiler yaya!

DİLİSKELESİ MAÇI ÇORLU’DA OYNAMAYI KABUL ETTİ
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Çorlu Spor 1947, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. General Basri Saran Stadı'nda Diliskelesispor ile Çorlu Spor 1947 arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 2. Grup 30. hafta müsabakasının ardından organize edilen törende Çorlu Spor 1947'ye şampiyonluk kupasını TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez takdim etti. Kupa ve madalya töreninde Çorlu Kaymakamı Murat Eren de yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Mülayim - Çorluspora 3. lig hatta 2. lig yakışır.Çorlu , Gebze ve Tarsus'dan sonra Türkiyenin en büyük 3. ilçesidir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.