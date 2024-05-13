Çorlu aya, bizimkiler yaya!

DİLİSKELESİ MAÇI ÇORLU’DA OYNAMAYI KABUL ETTİ

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Çorlu Spor 1947, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. General Basri Saran Stadı'nda Diliskelesispor ile Çorlu Spor 1947 arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 2. Grup 30. hafta müsabakasının ardından organize edilen törende Çorlu Spor 1947'ye şampiyonluk kupasını TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez takdim etti. Kupa ve madalya töreninde Çorlu Kaymakamı Murat Eren de yer aldı.