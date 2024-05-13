2-A da, tek maçla perdeyi indirdi

MALTA AVERAJLA ŞAMPİYON
Grupta İzmit Maltaspor, ikili averajda Yeşilova’ya üstünlük sağladığı için şampiyon olup, direkt 1.Küme’ye yükseldi. Çenesuyu ile 0-0 berabere kalan Yeşilova ise havlu attı. Ancak Play-off’tan yükselmek için Çenesuyu ile mücadele edecek.
1.
12
8
3
1
34
12
22
27
2.
12
8
3
1
27
10
17
27
3.
12
8
1
3
27
18
9
25
4.
12
6
3
3
26
14
12
21
5.
12
4
2
6
27
25
2
14
6.
K.Yenişehir [ih.]
12
1
0
11
9
44
-35
3
7.
Çayırtepe G.(ihraç)
12
0
0
12
5
38
-33
0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.