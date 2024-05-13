13 May 2024 - 11:52- Spor G:

2-A da, tek maçla perdeyi indirdi

2.Küme Futbol Ligi’nde normal sezon sona ererken, A Grubu’nda da 3 maçtan sadece biri oynanabildi. 4 takım sahaya çıkmadı. Rezalet devam etti.

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2-A da, tek maçla perdeyi indirdi mask

MALTA AVERAJLA ŞAMPİYON

Grupta İzmit Maltaspor, ikili averajda Yeşilova’ya üstünlük sağladığı için şampiyon olup, direkt 1.Küme’ye yükseldi. Çenesuyu ile 0-0 berabere kalan Yeşilova ise havlu attı. Ancak Play-off’tan yükselmek için Çenesuyu ile mücadele edecek.

1.

İzmit Maltaspor

12

8

3

1

34

12

22

27

2.

Yeşilovaspor

12

8

3

1

27

10

17

27

3.

Çenesuyu Plajyolu

12

8

1

3

27

18

9

25

4.

Derince G.B.

12

6

3

3

26

14

12

21

5.

Körfez Çamlıtepe

12

4

2

6

27

25

2

14

6.

K.Yenişehir [ih.]

12

1

0

11

9

44

-35

3

7.

Çayırtepe G.(ihraç)

12

0

0

12

5

38

-33

0

 

Takımlar arası averaj

P

A

Y

Av.

1.

İzmit Malta

4

1

4

3

2.

Yeşilovaspor

1

-1

3

4
# Play-Off, Çenesuyu

13 May 2024 - 11:52 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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