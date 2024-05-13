2-A da, tek maçla perdeyi indirdi

MALTA AVERAJLA ŞAMPİYON

Grupta İzmit Maltaspor, ikili averajda Yeşilova’ya üstünlük sağladığı için şampiyon olup, direkt 1.Küme’ye yükseldi. Çenesuyu ile 0-0 berabere kalan Yeşilova ise havlu attı. Ancak Play-off’tan yükselmek için Çenesuyu ile mücadele edecek.

1. İzmit Maltaspor 12 8 3 1 34 12 22 27 2. Yeşilovaspor 12 8 3 1 27 10 17 27 3. Çenesuyu Plajyolu 12 8 1 3 27 18 9 25 4. Derince G.B. 12 6 3 3 26 14 12 21 5. Körfez Çamlıtepe 12 4 2 6 27 25 2 14 6. K.Yenişehir [ih.] 12 1 0 11 9 44 -35 3 7. Çayırtepe G.(ihraç) 12 0 0 12 5 38 -33 0