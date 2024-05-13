13 May 2024 - 11:53- Spor

2B’de şampiyona Turgut tokadı

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden ve 1.Küme takımı unvanını göğsüne takan Baçspor, son maçında farklı bir kadroyla takipçisi Turgutspor karşısına çıktı ve farklı yenildi.