13 May 2024 - 11:53- Spor G:

2B’de şampiyona Turgut tokadı

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden ve 1.Küme takımı unvanını göğsüne takan Baçspor, son maçında farklı bir kadroyla takipçisi Turgutspor karşısına çıktı ve farklı yenildi.

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2B’de şampiyona Turgut tokadı mask

YARIM DÜZİNE YEDİLER: 2-6

Turgutspor ile zorlu maça çıkan Baçspor, yedek oyuncularını denediği maçta 6-2 yenilirken, şoke oldu. Prestij maçını kazanan 2.sıradaki Turgutspor, Çenesuyu ile oynayacağı Play-off maçı öncesi prova yapmış oldu. 

2.KÜME B GRUBU NORMAL SEZON SON PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR          O             G            B             M           A             Y              AV.        P

 

 

1.

İzmit Baçspor

12

10

0

2

43

21

22

30

2.

Turgutspor

12

6

4

2

27

18

9

22

3.

Üçyoldoğuspor

12

6

0

6

28

33

-5

18

4.

MAP Kavaklıspor

12

5

1

6

25

31

-6

16

5.

Körfez Birlikspor

12

4

3

5

33

29

4

15

6.

İlimtepe Gençlerbirliği

12

4

2

6

22

22

0

14

7.

Kocaeli Kadıköyspor

12

2

0

10

13

37

-24

6

 

NORMAL SEZONUN SON HAFTASI TOPLU SONUÇLAR:

 

 

# oldu, Play-Off, Çenesuyu

13 May 2024 - 11:53 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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