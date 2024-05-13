2B’de şampiyona Turgut tokadı

YARIM DÜZİNE YEDİLER: 2-6
Turgutspor ile zorlu maça çıkan Baçspor, yedek oyuncularını denediği maçta 6-2 yenilirken, şoke oldu. Prestij maçını kazanan 2.sıradaki Turgutspor, Çenesuyu ile oynayacağı Play-off maçı öncesi prova yapmış oldu.
2.KÜME B GRUBU NORMAL SEZON SON PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1.
12
10
0
2
43
21
22
30
2.
12
6
4
2
27
18
9
22
3.
12
6
0
6
28
33
-5
18
4.
12
5
1
6
25
31
-6
16
5.
12
4
3
5
33
29
4
15
6.
12
4
2
6
22
22
0
14
7.
12
2
0
10
13
37
-24
6
NORMAL SEZONUN SON HAFTASI TOPLU SONUÇLAR:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.