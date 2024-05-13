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2 E’de de perde indi  

2.Küme Futbol ligi E Grubu’nda da normal sezonun perdesi indi. Şampiyon Ereğli’ye gol yağdırdı.

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2 E’de de perde indi   mask

EREĞLİ VE ASARKÖY PLAY-OFF OYNAYACAK

Dumlupınar’ın daha önce 1.küme’ye çıkışını ilan ettiği grupta, Asarköy hükmen kazanırken, şampiyon Dumlupınar Karamürsel Ereğli takımını 6-3 yenince, Ereğli 3.sıraya indi. Statüye göre Ereğli ve Asarköy takımları play-off maçı oynayacak ve tur atlayan takım adını 1.Küme’ye yazdıracak. 

2.Küme E Gubu Normal Sezon Son Puan Durumu

 

 

TAKIMLAR      O                     G                      B                     M                     A                     Y                     AV.                  P

 

 

1.

Dumlupınar F SK

13

12

0

1

54

7

47

36

2.

Gölcük Asarköy

14

9

2

3

34

17

17

29

3.

K. Ereğlispor

14

8

3

3

46

25

21

27

4.

Ulaşlıspor

14

7

0

7

24

23

1

21

5.

Yazlıkspor

13

7

0

6

26

25

1

21

6.

Göl. Şirinköy

14

6

2

6

26

26

0

20

7.

K.Akçat

14

2

1

11

18

63

-45

7

8.

K.Barbaros ihraç

14

0

0

14

0

42

-42

0

 

 

 

 

 

NORMAL SEZONUN SON HAFTASI TOPLU SONUÇLAR:

 

# Play-Off

13 May 2024 - 11:54 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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