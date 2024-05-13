2 E’de de perde indi  

EREĞLİ VE ASARKÖY PLAY-OFF OYNAYACAK
Dumlupınar’ın daha önce 1.küme’ye çıkışını ilan ettiği grupta, Asarköy hükmen kazanırken, şampiyon Dumlupınar Karamürsel Ereğli takımını 6-3 yenince, Ereğli 3.sıraya indi. Statüye göre Ereğli ve Asarköy takımları play-off maçı oynayacak ve tur atlayan takım adını 1.Küme’ye yazdıracak.
2.Küme E Gubu Normal Sezon Son Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1.
13
12
0
1
54
7
47
36
2.
14
9
2
3
34
17
17
29
3.
14
8
3
3
46
25
21
27
4.
14
7
0
7
24
23
1
21
5.
13
7
0
6
26
25
1
21
6.
14
6
2
6
26
26
0
20
7.
14
2
1
11
18
63
-45
7
8.
K.Barbaros ihraç
14
0
0
14
0
42
-42
0
NORMAL SEZONUN SON HAFTASI TOPLU SONUÇLAR:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.