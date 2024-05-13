2 E’de de perde indi  

EREĞLİ VE ASARKÖY PLAY-OFF OYNAYACAK

Dumlupınar’ın daha önce 1.küme’ye çıkışını ilan ettiği grupta, Asarköy hükmen kazanırken, şampiyon Dumlupınar Karamürsel Ereğli takımını 6-3 yenince, Ereğli 3.sıraya indi. Statüye göre Ereğli ve Asarköy takımları play-off maçı oynayacak ve tur atlayan takım adını 1.Küme’ye yazdıracak.

2.Küme E Gubu Normal Sezon Son Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P

1. Dumlupınar F SK 13 12 0 1 54 7 47 36 2. Gölcük Asarköy 14 9 2 3 34 17 17 29 3. K. Ereğlispor 14 8 3 3 46 25 21 27 4. Ulaşlıspor 14 7 0 7 24 23 1 21 5. Yazlıkspor 13 7 0 6 26 25 1 21 6. Göl. Şirinköy 14 6 2 6 26 26 0 20 7. K.Akçat 14 2 1 11 18 63 -45 7 8. K.Barbaros ihraç 14 0 0 14 0 42 -42 0

NORMAL SEZONUN SON HAFTASI TOPLU SONUÇLAR: