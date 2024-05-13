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2 F’de 3 maçta 19 gol atıldı

2.Küme F Grubu’nda da sezon sona erdi. Şampiyon Çayırova G.B. son maçta takipçisi Mollafenari’ye 4-2 yenildi ama 1.Küme’ye çıkışını daha önce ilan etmişti.

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2 F’de 3 maçta 19 gol atıldı mask

ER BAKAN PLAYOFF OYNAYACAK

Gözlerin çevrildiği Play-off takımlını belirleyecek maçta ise sürpriz yaşanmadı. Darıca İdman Yurdu Denizliköy karşısında hükmen galip gelirken Er Bakanspor, Gebze Genç Kale’yi 5-1 yenerek Play-off’a çıkışını taçlandırdı.

2.KÜME F GRUBU NORMAL SEZON SONU PUAN DURUMU

 

 

TAKIMLAR      O                     G                      B                     M                     A                     Y                     AV.                  P


 

1.

Çayırova GB

14

11

1

2

54

13

41

34

2.

Mollafenarispor

14

10

3

1

40

19

21

33

3.

Er Bakan Gençlik

14

8

3

3

49

15

34

27

4.

Darıca İdman Y.

14

8

1

5

38

20

18

25

5.

Çayırova Y.M.Gümüş

14

6

4

4

39

25

14

22

6.

Ç.Şekerpınar G.B.

14

3

1

10

26

61

-35

10

7.

Gebze Denizliköyü

14

2

1

11

25

54

-29

7

8.

Gebze Genç Kale

14

1

0

13

17

81

-64

3

 

NORMAL SEZONUN SON HAFTASI TOPLU SONUÇLAR:

 

# Play-Off

13 May 2024 - 11:54 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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