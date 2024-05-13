2 F’de 3 maçta 19 gol atıldı

ER BAKAN PLAYOFF OYNAYACAK
Gözlerin çevrildiği Play-off takımlını belirleyecek maçta ise sürpriz yaşanmadı. Darıca İdman Yurdu Denizliköy karşısında hükmen galip gelirken Er Bakanspor, Gebze Genç Kale’yi 5-1 yenerek Play-off’a çıkışını taçlandırdı.
2.KÜME F GRUBU NORMAL SEZON SONU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1.
14
11
1
2
54
13
41
34
2.
14
10
3
1
40
19
21
33
3.
14
8
3
3
49
15
34
27
4.
14
8
1
5
38
20
18
25
5.
14
6
4
4
39
25
14
22
6.
14
3
1
10
26
61
-35
10
7.
14
2
1
11
25
54
-29
7
8.
14
1
0
13
17
81
-64
3
NORMAL SEZONUN SON HAFTASI TOPLU SONUÇLAR:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.