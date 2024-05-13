13 May 2024 - 11:54 - Spor

2 F’de 3 maçta 19 gol atıldı

2.Küme F Grubu’nda da sezon sona erdi. Şampiyon Çayırova G.B. son maçta takipçisi Mollafenari’ye 4-2 yenildi ama 1.Küme’ye çıkışını daha önce ilan etmişti.