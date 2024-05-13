Kocaeli İMO’dan anneler gününe özel 80’ler 90’lar partisi

Etkinliğe Şube Başkanı Ali Akgün, Sekreter Üye Behra Sayan Erşan, Sayman Üye Serkan Akyıldız, yönetim kurulu üyesi Rabia Gümüş ve şubenin kadın üyeleri anneleri ile birlikte katılım sağladılar.
NOSTALJİ MÜZİKLERLE DOYASIYA EĞLENDİLER
90’lı yılların dönemine ait olan kıyafetler ile geceye katılan kadın üyeler hafızalara kazınan 90’ların pop müzikleri ile doyasıya eğlendiler. Nostalji dolu etkinlikte konuşma yapan Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, “İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin değerli kadın üyeleri ve değerli anneleri için düzenlediğimiz programımıza hepiniz hoşgeldiniz. Öncelikle tüm annelerimiz ve anne adaylarının Anneler Gününü canı gönülden kutluyorum. Bu gecede bizi yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda etkinliklerimizin en iyisini yine sizler için yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu gecenin de bol eğlenceli geçmesini temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu.
Şarkılara hep birlikte eşlik eden misafirler eğlencenin tadını doyasıya yaşadılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.