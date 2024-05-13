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Kocaeli İMO’dan anneler gününe özel 80’ler 90’lar partisi

 İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi  Anneler Günü nedeniyle Luxor Garden Otel’de "İnşaat Mühendisi Anneleri İle 80’ler 90’lar Partisi” adlı muhteşem bir etkinlik düzenledi.

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Kocaeli İMO’dan anneler gününe özel 80’ler 90’lar partisi mask
Kocaeli İMO’dan anneler gününe özel 80’ler 90’lar partisi
Kocaeli İMO’dan anneler gününe özel 80’ler 90’lar partisi
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Etkinliğe Şube Başkanı Ali Akgün, Sekreter Üye Behra Sayan Erşan, Sayman Üye Serkan Akyıldız, yönetim kurulu üyesi Rabia Gümüş ve şubenin kadın üyeleri anneleri ile birlikte katılım sağladılar.

NOSTALJİ MÜZİKLERLE DOYASIYA EĞLENDİLER

90’lı yılların dönemine ait olan kıyafetler ile geceye katılan kadın üyeler hafızalara kazınan 90’ların pop müzikleri ile doyasıya eğlendiler. Nostalji dolu etkinlikte konuşma yapan Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, “İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin değerli kadın üyeleri ve değerli anneleri için düzenlediğimiz programımıza hepiniz hoşgeldiniz. Öncelikle tüm annelerimiz ve anne adaylarının Anneler Gününü canı gönülden kutluyorum. Bu gecede bizi yalnız bırakmayan siz değerli misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda etkinliklerimizin en iyisini yine sizler için yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bu gecenin de bol eğlenceli geçmesini temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Şarkılara hep birlikte eşlik eden misafirler eğlencenin tadını doyasıya yaşadılar.

13 May 2024 - 12:31 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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