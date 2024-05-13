CHP'li Kanko; “Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Verilen Sözler Tutulmalıdır!”

“Cumhurbaşkanı verdiği sözlerin arkasında durulmalıdır” diyen CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada; “ Staj ve çıraklık sigortası mağdurlar için acil yasal düzenlemeler yapılmalıdır” çağrısında bulunda.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre; 2013 yılında SGK’ya kayıtlı çırak sayısı 320 bin 730’den 10 yılda 232 bin 604’lük artışla 553 bin 344’e ulaştı. Yine SGK’nın verilerine göre stajyer, kursiyer sayısı 2013’te 120 bin 328’den 1 milyon 180 bin 46 kişi artarak, 1 milyon 300 bin 374’e ulaştı.

Bakanlık Bu Mağduriyetlere Son Vermelidir!

Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Kanko; “Staj ve çıraklık başlangıç tarihleri sigorta başlangıç tarihi olarak kabul edilmelidir. Emekliliğini bekleyen binlerce staj ve çıraklık mağduru seslerini duyurmaya çalışıyor. Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir an önce bu mağduriyete son verecek yasal düzenlemeyi hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Staj ve çıraklık mağduriyetinin biran önce sonlanması gerektiğini vurgulayan Kanko konuyla ilgili TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Bugün gençlerimizin hayal kırıklıklarının, umutlarının nasıl söndürüldüğünü paylaşmak istiyorum. Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı tarafından "Staj ve çırak mağduriyetini gidereceğiz." diye verilen umut dolu sözler maalesef, seçimlerin ardından unutuldu. "Gündemimizde yok." diyen yeni Bakan, gençlerimizin umutlarını bir çırpıda yok etti.

Bu gençler ülkemizin geleceği ancak iş kazalarında hayatlarını kaybederken devletimiz tarafından yalnızca istatistiklere bir rakam olarak ekleniyorlar. TÜİK onları işçi olarak gösteriyorsa o zaman onlara işçilikten doğan tüm hakları verilmelidir. Stajyer ve çırak olarak geçen süreler emeklilik hesaplamalarında dikkate alınarak hak ettikleri değer, güvence sağlanmalıdır. Cumhurbaşkanının verdiği sözlerin arkasında durulmalıdır. Staj ve çıraklık sigortası mağdurlar için acil yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Onların sesini duymak, onları desteklemek bizim en temel sorumluluğumuzdur. Gençlerimizin hayalleriyle oynamayın, onlara sahip çıkın” ifadelerini kullandı.