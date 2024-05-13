Ertuğrul Sağlam: “Şehrin 15 yıllık hasretini dindirmek istiyoruz”



Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, önceki gün takım ile birlikte, ikinci döneminin ilk antrenmanına çıktı, dün de (pazartesi) antrenman öncesinde basın mensupları ile buluştu. Sağlam, ilk kez aynı sezonda, aynı takımla ikinci kez sözleşme imzaladığını söyledi. Sağlam “Benim de hayatımda bir ilk oldu, bu kez prensiplerimi yıkıp, duygularımla ve kalbimle düşündüm” cümlesiyle aktardı.

“TEKRAR BİRLİKTE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM”

Sağlam şu şekilde konuştu: “Tekrar sizlerle beraber olmaktan, bu şanlı ve büyük camiaya hizmet edecek olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Benim de hayatımda bir ilk oldu. Yaklaşık 20 yıla dayanan teknik adamlık sürecimde sezonun bu bölümünde ilk kez aynı takımla ikinci kez anlaşma yapıyorum. Genel yapım ve prensiplerim itibari ile sezon başı takımları alıp, organize edip, güzel bir hazırlık dönemi ile sezona başlamayı severim.

EVDE KALMADIM, EVİM TESİSLER OLDU…

Bu kez gerek kalbim gerekse de duygularım bana prensibimi yıkmama neden oldu. Bunun sebebi de şu… Sezon başı Kocaelispor’a gelirken çok güzel hedeflerimiz vardı. Takımı Süper Lig’e çıkarıp, Süper Lig’de kulübün unutulmaz günlerini yaşayıp, Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım hayalinin peşinden gittik. Geldiğimiz günden itibaren hakikaten çok çalıştık, fedakarlık yaptık. Evde kalmadım… Evim tesisler oldu.

“BU ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALMA ŞANSIM YOKTU”

İşin saha içindeki boyutu ile birlikte, yeniden yapılanma, tesisi kulübün vizyonuna yakışır hale getirmeye de gayret ettik. Bu kadar mücadeleden sonra ne yazık ki hiç istemediğimiz bir şekilde ayrılmak zorunda kaldım. Süreç geçti, başkanımız ve yöneticilerimiz “Bu kulübün sana ihtiyacı var” dediği anda bizim bu çağrıya kayıtsız kalma şansımız yoktu. Hiç düşünmeden geri geldim.

“ALLAH’IN ADALETİNE İNANIYORUM”

Allah’ın adaletine tüm kalbimle inanıyorum. Allah bize “Bu işe siz başladınız, bu kadar emek verdiniz, bu işi sonlandırmak ve mutlu sona ulaştırmak sizin hakkınızdır” yolunu açtı. Takımın düşüşe geçtiği bu süreçte birçok insan bana “Hocam iyi düşündün mü?” dedi. Fazla düşünmeme gerek yoktu. Yine söylüyorum. Taraftar, camiaya, oyuncu grubuna inandığım için buradayım. Daha önce defalarca yaptıkları gibi, sorumluluk alacaklar.

“REAKSİYON GÖSTEREK TOPARLANMAYI BECERDİLER”

Gençlerbirliği’nden son 2 dakikada 2 gol yedik, sonra gittik Göztepe’yi yendik. İçeride Ümraniye karşısında sezonun en farklı yenilgisini aldık, gittik Bandırmaspor’u 3-0 yendik. Manisa’da hakemlerin de etkisi ile kaybettik ve bu takım her sıkıntılı sürecin arkasında çok çabuk reaksiyon göstererek toparlanmayı becerdiler. Perşembe günü Çorum’da da bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum.

“ALLAH BİZİ MAHÇUP ETMEYECEK İNŞALLAH”

Zamanımız çok yok. Çocukları ayağa kaldırıp, final maçı niteliğindeki mücadeleye hazırlayıp, inşallah Çorum’u geçip daha sonraki rakibimiz ile mücadeleye devam etme niyetindeyiz. Allah da bizi mahcup etmeyecek inşallah. Geçmiş ile ilgili çok fazla konuşmayı seven birisi değilim. Futbolcularla da paylaştım. Önceki huzursuzlukları tamamen kafanızdan silin, geçmişi silin, kendinizi sıfırlayın ve Çorum maçına odaklanmaya, bu maçı yaşamaya çalışın dedim.

“30 MAYIS’A ULAŞMAK İÇİN KAZANMAK ZORUNDAYIZ”

Kocaelispor’un Çorum’da oynadığı maçı televizyondan izledim. Takım iyi bir maç çıkardı. Bizim Çorum’u Çorum’da yenmememiz için hiçbir sebep yok. Eyüp’ü de Göztepe’yi de Bandırma’yı da yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. 30 Mayıs’a ulaşmak için kazanmak zorundayız. Futbolcularla toplantı yaptık, bireysel olarak görüşmelerimize devam ediyoruz. Genel anlamda moral olarak iyi durumdayız. Taraftarımız da geldi ve bizleri bağırlarına bastı.

“ŞEHRİN 15 YILLIK HASRETİNİ DİNDİRMEK İSTİYORUZ”

3 günlük süre içinde olumsuzluk yaşamadan ilk maçımıza çıkmak istiyoruz. Süper Lig’e 4 maç mesafedeyiz. Kocaeli şehrinin 15 yıllık hasretini dindirmek, çocukları güldürmek için önümüzde çok güzel bir fırsat var. Perşembe akşamı en iyisini yapmak için tüm imkanlarımızı