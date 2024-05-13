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Yol kenarına perde duvar yapımına başlandı

Büyükşehir ticaret ve sanayi odalarının yanındaki yolun kenarına, perde duvar yapılıyor  

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Yol kenarına perde duvar yapımına başlandı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesinden Ömer Türkçakal Bulvarına bağlantının sağlandığı, Ticaret ve Sanayi Odalarının yanındaki yol kenarına perde duvar yapımına başlandı. 75 metre uzunlukta yapılacak perde duvar için kazı çalışmaları sürüyor. 90 metreküp hazır beton, 8,5 ton nervüllü donatı çeliği, 3 bin 600 kilo demir ve 650 ton asfalt serimi yapılacak perde duvar yanına yaya kaldırımı da yapılacak.
# Ticaret, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

13 May 2024 - 13:05 - Gündem

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