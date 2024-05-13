- Eğitim

Çınar Akademi’den öğrenci ve velilere ‘Sınav Kaygısı’ semineri

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, öğrencilerine ve velilerine “Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Başa Çıkma” semineri düzenledi

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Çınar Akademi’den öğrenci ve velilere ‘Sınav Kaygısı’ semineri
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Kaliteli ve ücretsiz eğitim hizmetiyle gençleri geleceğe hazırlayan İzmit Belediyesi Çınar Akademi düzenlediği seminerlerine devam ediyor. Çınar Akademi bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonunda İzmit Belediyesi Ana Hizmet Binası 9. Katta bulunan Turuncu Salonda, sınav kaygısı ve kaygıyla başa çıkma, sınav anı yönetimine dair öğrencilere ve velilere seminer programı gerçekleştirdi. 

BİLGİLER VERİLDİ

Seminerde ayrıca lise tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, ilimizdeki bazı liselerin puan, kontenjan ve yüzdelik dilimleri bilgileri, sınav sürecinde ev içi iletişim ve öğrencilere yönelik aile desteği ile ilgili konular hakkında bilgiler verildi.
# hizmet, İzmit belediyesi, dikkat

13 May 2024 - 13:12 - Eğitim

Mahreç  Haber Merkezi

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