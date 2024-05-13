Çınar Akademi’den öğrenci ve velilere ‘Sınav Kaygısı’ semineri

Kaliteli ve ücretsiz eğitim hizmetiyle gençleri geleceğe hazırlayan İzmit Belediyesi Çınar Akademi düzenlediği seminerlerine devam ediyor. Çınar Akademi bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonunda İzmit Belediyesi Ana Hizmet Binası 9. Katta bulunan Turuncu Salonda, sınav kaygısı ve kaygıyla başa çıkma, sınav anı yönetimine dair öğrencilere ve velilere seminer programı gerçekleştirdi.
BİLGİLER VERİLDİ
Seminerde ayrıca lise tercihi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar, ilimizdeki bazı liselerin puan, kontenjan ve yüzdelik dilimleri bilgileri, sınav sürecinde ev içi iletişim ve öğrencilere yönelik aile desteği ile ilgili konular hakkında bilgiler verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.