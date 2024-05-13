Uyku ilacıyla cinsel saldırıda bulunan eski bürokrata ceza

Japonya'da 6 kadına uyku hapı vererek cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski bakanlık bürokratı Sato Dai 10 yıl hapse mahkum edildi.
Tokyo Bölge Mahkemesinde, Temmuz-Aralık 2022'de başkentte cinsel saldırılarda bulunduğu iddiasıyla eski Ticaret Bakanlığı bürokratı Sato Dai aleyhine açılan dava görüldü. İddianameye göre, Savcılık, içeceklerine ilaç kattıktan sonra Tokyo'da farklı otel ve restoranlarda kadınlara cinsel saldırıda bulunan sanık Sato için 13 yıl hapis talep etti.
Mahkeme kararı doğrultusunda 34 yaşındaki eski bürokrat Sato, 6 kadına uyku hapı verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda, Sato'nun işlediği suçlar, "onuru hiçe sayan tehlikeli, hain ve bencil" olarak nitelendirildi.
Hakim Heyeti Başkanı Nakao Yoşihisa, karara ilişkin "(Sato) kurbanlar görmüyorken, direnememesini sağlamak için içkisine uyku hapları karıştırdı. Bu, mağdurun karar verme yeteneğini elinden alarak onurunu hiçe sayan çirkin bir suç." ifadesini kullandı.
Japonya Ticaret Bakanlığı, önceki duruşmalarda suçlamaları kabul ettiği bildirilen Sato'yu Mayıs 2023'te görevden almıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.