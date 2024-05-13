Skandal iddia: Edgar Le Dinamo Bükreş'e ikiz kardeşini yolladı!

Süper Lig'de daha önce Trabzonspor ve Başakşehir'de forma giyen Portekiz asıllı Gine Milli Takımı oyuncusu Edgar Le için Romanya'da inanılmaz bir skandal patlak verdi.
'EN AZ 5 MAÇTA FORMA GİYDİ'
Pro Sport'ta yer alan habere göre; Şubat ayında Dinamo Bükreş'e transfer olan ve sözleşme imzalayan oyuncunun 3 ay sonra bazı maçlara kendisi yerine ikiz kardeşi Edelino Ie'yi gönderdiği ortaya çıktı. İkiz kardeş Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği belirtilirken durumun resmi olarak DNA testi ile kanıtlanması durumunda ligde zor günler geçiren Dinamo Bükreş'in 8 puanının silineceği ve direkt olarak küme düşürülebileceği öne sürüldü.
İNGİLİZCE KONUŞAMADI
Skandalı ortaya çıkaran şey ise Edelino Le'nin takımla İngilizce olarak iletişim kuramaması oldu. İddiaya göre daha önce takımda akıcı şekilde İngilizce konuşan Edgar Le'nin yerine gelen isim kendisini sadece Portekizce ifade etmeye başladı. Bu durum şüphe uyandırınca takımdaki kişinin Edgar Le değil, Edelino Le olduğu ortaya çıktı.
Yaşanan bu karmaşık olay Avrupa basınında da geniş yer buldu. Konuyla ilgili araştırmanın devam ettiği ve Dinamo Bükreş kulübünün ciddi bir problemle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.