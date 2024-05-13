İbrahim Tatlıses'in torunu isyan etti: 'Bu işin ahireti var'

Aile sorunlarıyla sık sık gündem olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, bazı çocuklarıyla ve torunlarıyla arasında uzun zamandır sorunlar var.
Son olarak oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından men edeceğini açıklayan Tatlıses'e bu sefer de torunundan tepki geldi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'in oğlu Burak Baran, sosyal medyadan isyan etti. Baran, dedesinin, yedi çocuğunun içinden birisi erkek ikisi kız toplamda üç evladına zamanında yaptırdığı Muğla'daki siteden ev verdiğini, kendilerine ise vermediğini söyledi.Muğla Bodrum Bitez'de 48 dairelik site içerindeki evlerin dağıtıldığını söyleyen Baran, "Çocukları birbirinden ayıran ne? Yıllardır yaşananları ben biliyorum. Mesele adil olmayan bir babalık söz konusudur. Söz konusu mal mülk değil yerin dibine batsın dünya malı kefenimizde cep yok" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.