Nihal Candan: Cezaevinde 7 vakit namaz kılıyordum

Bir dönem sosyal medyanın en ünlü isimlerinden olan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, ucuza otomobil satma bahanesiyle onlarca kişiyi 'sazan sarmalı'na düşüren bir çeteye üye olmakla suçlanıyor. İki kardeş, 16 Kasım 2023'te tutuklandı. Cezaevinde bir çeşit yeme bozukluğu olan anoreksiya hastalığına yakalanan ve hastaneye sevk edilen Nihal Candan için savcılık, tahliye kararı aldı.
Aile evine dönen Nihal Candan önceki gün 'Bir Bak Burası Çok Önemli' adlı YouTube programına konuk oldu. Cezaevindeyken 7 vakit namaz kılmaya başladığını söyleyen Candan, şu ifadeleri kullandı:
"Betonlar arasında bildiğimiz tüm meditasyon uygulamalarını yaptık Bahar'la. Günlük tuttuk. Sabah namazını zaten ben kaçırmazdım. Sabah namazı benim için çok değerli. Çünkü bir hadis var, 'Namaz uykudan hayırlıdır' diye. O benim en sevdiğim hadis."
"Sadece 7 vakit kılmıyordum, cezaevinde çıkardım. Teheccüd ile nafile namazlarıyla. 7 vakit kılıyordum cezaevinde. Biraz daha tasavvuf, Mevlana bilinci aşılamaya çalıştım kız kardeşime, onu öyle uyuttum."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Mavi̇yeşi̇l - 7 vakit mi???
kartepeli - BUNLARI PİYASAYSAYA SALIM HABER YAPANLARA NEDİYELİM BOŞU BOŞUNA GÜNAHA GİRDİK YİNE
Körfez Yeşil Siyah - Şimdi dışardasın her cami senin artık
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.