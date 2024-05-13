Google haritalarda yeni dönem

Milyonlarca insanın yollarda asistanı olan Googgle Haritalar Android için gayet kullanışlı olan 2 yeni güncelleme yayınladı. Son güncellemeler ile elektrikli araç sürücüleri memnun olacak.Kullanıcılar elektrikli araçlarını belirttikleri takdirde arama çubuğunun altında filtreleme seçeneklerinden şarj istasyonlarını görebilme imkanına sahip olabilecekler.Bununla beraber yol arama süreçleri de artık daha kolay olacak. Kullanıcılar artık bir yol aradıklarında yolun tamamı mavi renkte gösterilecek. Bu sayede kullanıcılar aradıkları yolların başlangıç ve bitiş noktalarını daha da rahat bir şekilde görebilecekler.Küçük gibi gözüken bu yenilikler ile Google Haritalar uygulaması daha da kullanıcı dostu bir uygulama haline gelecek. Android için yayınlanan güncellemelerin ne zaman IOS cihazlara geleeği ise şu anlık meçhul durumda.Kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştıran bu güncellemeler aslında hayli önemli. Bu güncellemeler sayesinde otomotiv dünyasında yaşanan elektrik dönemine ayak uyduran Google, ufak dokunuşlar ile kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.