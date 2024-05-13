İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nden Maltepe Üniversitesi Konservatuarı’na işbirliği ziyareti

Sanat kenti İzmit vizyonu ile yetenekli gençleri keşfetmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, hizmet ağını genişletmek için işbirliklerine devam ediyor. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi bu kapsamda Maltepe Üniversitesi Konservatuarı’nı ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve yapılabilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
SANAT DOLU ETKİNLİKLER
İzmit Belediye Bandosu Şefi Hakan Oral, Maltepe Üniversitesi Konservatuvar Müdürü ve Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem İyicili ile bir araya geldi. Ziyarette, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası iş birliğiyle sanat dolu etkinliklerin yapılması planlandı. Prof. Dr. Çiğdem İyicili, İzmit Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerini üniversiteye davet ederken işbirliği yapma konusunda heyecanlı olduklarını belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.