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Halı sahada hayatını kaybetti!

Kocaeli’de halı saha maçında fenalaşan 27 yaşındaki Hamza Yaşar hayatını kaybetti

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Halı sahada hayatını kaybetti! mask

Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Hamza Yaşar, arkadaşlarıyla gittiği halı sahada fenalaştı. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hamza Yaşar’ın cenazesi Başiskele Tepecik Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tepecik Mezarlığına defnedilecek.
# sağlık, Başiskele

13 May 2024 - 14:43 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Veysi - yüce allah ona rahmet eylesin yakınlarına sabırlar versin inşallah.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 15:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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