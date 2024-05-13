Halı sahada hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Hamza Yaşar, arkadaşlarıyla gittiği halı sahada fenalaştı. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hamza Yaşar’ın cenazesi Başiskele Tepecik Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tepecik Mezarlığına defnedilecek.