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Kocaelispor, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

 Kocaelispor, Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur maçında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaelispor, Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Play-Off 1. Tur maçında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Kocaeli ekibi, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak müsabakanın hazırlıkları bugün Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Tekrardan teknik direktörlük görevine getirilen Ertuğrul Sağlam idaresindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-siyahlılar, pas çalışmalarıyla devam eden idmanı dar alan oyunlarıyla tamamlandı.
Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam'ın görev yaptığı 23 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.
# Kocaelispor, Play-Off

13 May 2024 - 14:44 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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