Başkan Nazlıgül tasarruf paketi hakkında konuştu: “Hayırlı olsun ama yanlış zaman"

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi bugün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı ile açıklandı. Paket kapsamında 3 yıl boyunca, emekli olanlar hariç kamuya yeni personel alımı yapılmayacak. Bunun yanında kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. 3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut sosyal tesisler ise ekonomiye kazandırılacak. Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

ALINAN TEBDİR BUGÜNE KADAR NELERİN YANLIŞ YAPILDIĞININ İLANI

Alınan bu kararın ardından gazetemize konuşan Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül konuşmasında şunları söyledi, "İtibardan tasarruf olmaz" yerine "Tasarruf edelim itibarımız artsın" prensibine dönüyoruz. Hayırlı olsun ama yanlış zaman. Aslında alınan tedbirler bugüne kadar nelerin yanlış yapıldığının ilanı. Bugüne kadar bunları yaptık bugünden sonra artık yapmayacağız demek. Bu zamana kadar ekonomide yapılan yanlışların faturası , 2024 yılının ikinci yarısında ve 2025 yılında aynı zamanda vatandaşa çıkacaktır. Alınan tedbirler biz kemer sıkıyoruz halk olarak siz daha fazla kemer sıkacaksınız mesajı içeriyor”