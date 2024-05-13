Başkan Mutlu'dan tasarruf paketi yorumu: “Denizi bitirince önlem almaya başladılar”

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi bugün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı ile açıklandı. Paket kapsamında 3 yıl boyunca, emekli olanlar hariç kamuya yeni personel alımı yapılmayacak. Bunun yanında kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. 3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut sosyal tesisler ise ekonomiye kazandırılacak. Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

ÜLKEMİZ MÜTHİŞ BİR İSRAFIN İÇİNDEYDİ

Alınan bu kararın ardından gazetemize konuşan Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu konuşmasında şunları söyledi, “Alınan karar güzel bir karar. Ülkemiz maalesef itibardan tasarruf olmaz diyerek bugüne kadar müthiş bir israfın içindeydi. Artık deniz bitince şimdi önlem almaya başladılar. Dünya üzerinde bizim kadar kamuda israfı olan başka bir ülke yoktur herhalde. Karar gayet olumlu bir karardır. Bu anlamda tebrik ediyoruz”