Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri kültür gezisinde

Kocaeli Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerinin Eskişehir gezisi, sadece eğlenceli anlarla dolu bir gezi değil, aynı zamanda öğrenmenin ve keşfetmenin keyifli bir yolculuğu oldu. Bilnet Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencileri, bu eşsiz şehrin kapılarını aralayarak, birbirinden değerli kültürel noktaları ziyaret etme fırsatı buldu. Gezinin ilk durağı, şehrin eşsiz atmosferini ve sanatını yansıtan Bal Mumu Müzesi oldu. Öğrenciler, müzenin içinde yer alan benzersiz bal mumu heykellerini hayranlıkla izledi. Burada, tarihi figürlerin ve günümüzün ünlü simalarının canlı bir şekilde tasvir edildiği eserler, öğrencilere sanatın farklı bir boyutunu keşfetme fırsatı sundu.
KÜLTÜREL BİRİKİMLERİNİ ARTIRDI
Öğrenciler, Eskişehir'in meşhur "Odun Pazarı" bölgesinde bulunan tarihi evleri ve sokaklarıyla da tanışma fırsatı buldu. Burada, geleneksel el sanatlarıyla uğraşan ustaları ziyaret ederek, el emeği göz nuru eserlerin nasıl ortaya çıktığını yakından gözlemledi. Gezi kapsamında, öğrenciler Eskişehir'in simgelerinden biri olan Porsuk Çayı kenarında keyifli bir yürüyüş yaparken, şehrin tarihi dokusunu hissetti. Ayrıca, Eskişehir'in müzeleri ve sanat galerileri, öğrencilere geçmişten günümüze uzanan bir yolculuk sunarak, kültürel birikimlerini artırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.