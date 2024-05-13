Başkan Sudan: “Tasarruf takviminin detaylı açıklanmasını beklemekteyiz”

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi bugün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı toplantı ile açıklandı. Paket kapsamında 3 yıl boyunca, emekli olanlar hariç kamuya yeni personel alımı yapılmayacak. Bunun yanında kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. 3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut sosyal tesisler ise ekonomiye kazandırılacak. Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

DEVA PARTİSİ OLARAK TASARRUF OLMASINI GEREKTİĞİNİ BELİRTİYORDUK

Alınan bu kararın ardından gazetemize konuşan Demokrasi ve Atılım Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bu haber sevindirici bir durum. Bizler DEVA Partisi olarak sürekli kamuda tasarrufun olmasını gerektiğini belirtiyorduk. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı da itibardan tasarruf olmaz diyordu. Tam tersi Mehmet Şimşek’te kamu harcamaları ve makam araçlarından bahsetmişti. Bunların çerez parası olduğunu belirtmişti.

TASARRUF TAKVİMİ HANGİ KALEMLERDE OLACAK

Burada yapılacak olan tasarrufla ilgili detaylı bir çıkartıldı mı? Bununla ilgili bir takvim oluşturuldu mu? Bunlara bakmak gerekiyor. Bildiğimiz üzere Türkiye her ay 100 milyar TL’ye yakın Kur Korumalı Mevduat faizi ötüyor. Bu yapılacak tasarruf 100 milyar TL’lik faizi karşılıyor olacak mı olmayacak mı? Tasarruf takvimi belli mi hangi kalemlerde yapılacak. Bu tasarruf kalemlerini belli bir takvim içerisinde açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Bununda kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

AÇIKLAMANIN GÜZEL OLDUĞUNU İFADE EDİYORUZ

Yapılan açıklamanın da güzel olduğunu ifade ediyoruz fakat altınında doldurulmasının gerektiğini düşünüyoruz. Kamuda ciddi bir tasarruf yapacağınız neşter vuracağız gibi söylemleri geride bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakan’dan da en kısa sürede yapılacak tasarruflarla ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan itibaren bakanlıklarda dahil olmak üzere kamuda hangi kalemlerde nerelerde ne şekilde tasarruf yapılacak. Bu tasarruf takvimi ne şekilde olacak. Bu tasarruftan elde edilecek miktar ne kadar olacak. Bu miktar nerelerde kullanılacak. Bunlarında açıklamasını beklemekteyiz”