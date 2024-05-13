CHP İzmit’ten yeni muhtarlarla ilk temas

Cumhuriyet Halk Partisi( CHP) İzmit İlçe Örgütü 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez göreve seçilen muhtarlara tebrik ziyaretlerine başladı. Sonraki günlerde de devam edecek olan ziyaretler kapsamında bugün Kozluk Mahallesi Muhtarı Mehmet Kamil Atıl, Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Patır, Fatih Mahallesi Muhtarı Ayla Komza, Zabıtan Mahallesi Muhtarı Ferhat Özcan, Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Metin Özaydın, Yenimahalle Mahallesi Muhtarı Gökhan Leçber, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Aysun Güler ve Şirintepe Mahallesi Muhtarı Aydın Doğan ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan'a, ilçe yöneticileri Emine Özdüzgün, Bengisu Şentürk, Selman Kurcan ve Cemal Polat eşlik etti.
GEREKLİ NOTLARIMIZI ALDIK
Ziyaretler sırasında konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Ercan, “Halkımız ve yöneticilerimiz arasında köprü vazifesi gören, demokrasi ve cumhuriyetimizin köklenip güçlenmesinde ilk basamakta yer alan muhtarlarımıza yaptığımız tebrik ziyaretlerinde, mahallelerin sorunlarını, yapılması beklenen hizmetleri ve eksiklikleri dinleyerek notlarımızı aldık” şeklinde konuştu.
İLETİŞİM HALİNDE OLMALIYIZ
Sözlerini sürdüren Ercan, “Bizim siyaset alanında birilerini kayırmak gibi bir düşüncemiz bulunmuyor. Belediyelerimiz, muhtarlıklarımız, bunlar bizim halkımıza hizmet etmek için varolan kurumlarımızdır. Bizim beklentimiz de muhtarlarımız ile her daim iletişim halinde olarak mahallelerimizin sorunlarını dile getirmek ve çözüme kavuşturmaktır. Bu eksende tüm muhtarlarımızın da bu şekilde çalışmak istediğini yaptığımız ziyaretlerde görmekteyiz” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.