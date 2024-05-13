- Siyaset

BAŞKAN ÖLMEZDEN YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE MÜJDE

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez her yıl 15 Mayıs’ta tüm dünyada kutlanan Aile Haftası münasebetiyle Kandıralı yeni evlenecek çiftlere yeni bir hizmetin müjdesini verdi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
BAŞKAN ÖLMEZDEN YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE MÜJDE mask
BAŞKAN ÖLMEZDEN YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE MÜJDE
BAŞKAN ÖLMEZDEN YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE MÜJDE
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kandıra Belediyesi arasında imzalanan protokol ile “Ailemiz İstikbalimiz” sloganıyla Kandıra’da yeni evlenecek çiftlere iyi başlangıç yapabilme fırsatı sunacak olan “Evlilik Öncesi Eğitimleri” çalışmaları başlatıldı.

Kısa zamanda hizmete girmesi hedeflenen çalışma ile dünya evine girecek yeni çiftlere evlilik ve aile bilinci kazandırılırken, Aile eğitim programı ile de bu konuda bilinçlenmek isteyen tüm vatandaşlarımıza hizmet verilecek.
# hizmet, yeni, çalışma

13 May 2024 - 15:56 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.430.106 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL