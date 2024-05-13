BAŞKAN ÖLMEZDEN YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE MÜJDE

Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kandıra Belediyesi arasında imzalanan protokol ile “Ailemiz İstikbalimiz” sloganıyla Kandıra’da yeni evlenecek çiftlere iyi başlangıç yapabilme fırsatı sunacak olan “Evlilik Öncesi Eğitimleri” çalışmaları başlatıldı.
Kısa zamanda hizmete girmesi hedeflenen çalışma ile dünya evine girecek yeni çiftlere evlilik ve aile bilinci kazandırılırken, Aile eğitim programı ile de bu konuda bilinçlenmek isteyen tüm vatandaşlarımıza hizmet verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.