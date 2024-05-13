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Körfezli genç kulaçlar havuzdan madalya ile çıktılar

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Sakarya'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Lig'i Grup Müsabakalarında havuzdan madalyalar ile çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Körfezli genç kulaçlar havuzdan madalya ile çıktılar mask

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Lig'i Grup Müsabakaları Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapıldı Kocaeli'yi temsil eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 8 sporcusu, sporcuları elde ettikleri derecelerle hem eleme barajlarını geçtiler, hem de madalya almaya hak kazandılar.Müsabakalar sonunda Körfez Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada “Genç sporcularımızın elde ettikleri bu başarılar kulübümüzü ve ilçemizi çok mutlu etti. Yüzücülerimiz hem eleme barajlarını başarıyla zorlanmadan geçtiler hem de madalya kürsüsünde yer aldılar. Sporcularımıza ve bizlere her zaman destek olan ve imkanlar sunan başta Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’e, kulübümüze, hocalarımıza, ailelerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki sporcularımızın başarıları bundan sonra da disiplinli çalışmalarımızla artarak devam edecektir. Yarıştığımız her platformda Körfez’i ve Kocaeli’yi başarıyla ve gururla temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.
# türkiye

13 May 2024 - 16:00 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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