- Ekonomi

Bir sigara grubuna daha zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Esse sigara grubuna da zam geldiğini açıkladı.

Bir sigara grubuna daha zam! mask

Sigara ve alkollü içeceklere peş peşe zamlar yansımaya devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Esse sigara grubuna da zam geldiğini duyurdu.

Böylece Esse grubunun en düşük sigarası 57 liradan, en yüksek sigarası 67 liradan satışa sunulmaya başlandı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, grubun güncel sigara fiyat listesini paylaştı:
# yüksek, Zam, medya

13 May 2024 - 16:06 - Ekonomi

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