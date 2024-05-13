Bir sigara grubuna daha zam!

Sigara ve alkollü içeceklere peş peşe zamlar yansımaya devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Esse sigara grubuna da zam geldiğini duyurdu.
Böylece Esse grubunun en düşük sigarası 57 liradan, en yüksek sigarası 67 liradan satışa sunulmaya başlandı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, grubun güncel sigara fiyat listesini paylaştı:
Esse #sigara gurubuna da #ZamGeldi zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı böylece pic.twitter.com/uqVftNS2nR
— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 13, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.