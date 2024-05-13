Kartepe Turizm Derneğinde Çalışma Stratejisi Belirlendi

Kartepe Turizm Derneği, gerçekleştirilen kongre sonrası yeni yönetimini oluşturdu. Kamil Öçbe'nin başkan olduğu derneğin yönetim kurulunda Yusuf Korkmaz, Cahit Çağlın, Süleyman Atmaca, Asım Zeki Dede, Yusuf Arıkan, Musa Ejderoğlu, İsmail Şahinbaş, Fikret Ergün, Musa Kolay, Muhammet Çağlar, Akif Öztürk, Tuncay Aktürk, Kemal Mut yer aldı.

'ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞMALAR OLACAK'

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından yaptığı konuşmada "28 Mart 2024'te yapılan kongremiz sonrası görev dağılımı yapılmış Kamil Öçbe ve başkanlığında oluşturulan yeni yönetimde Yusuf Korkmaz, Cahit Çağlın, Süleyman Atmaca, Asım Zeki Dede, Yusuf Arıkan, Musa Ejderoğlu, İsmail Şahinbaş, Fikret Ergün, Musa Kolay, Muhammet Çağlar, Akif Öztürk, Tuncay Aktürk, Kemal Mut yer almıştır. Çalışma alanları çerçevesinde 5 ayrı çalışma komitesi oluşturulmuştur; bunlar medya birimi, çalıştay birimi, kamu ilişkileri birimi, spor birimi ve kadın kolları birimi. Oluşturulan her birim yönetim kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda kendi alanlarında gerekli çalışmalar, görüşmeler raporlama işlerinin ardından yönetim kurulumuza bilgilendirme yapacaktır. Öncelikle amacımız Kartepe turizminde bugüne kadar olduğu gibi belirleyici katılımcı ve coğrafi konum ve talepler doğrultusunda çözüm odaklı çalışmalarda yönlendirici olmak. Sonrasında Kocaeli ve ülkemiz adına katkı sağlayabileceğimiz projelerin oluşturulması ve paydaşlarımızla bunları hayata geçirmek." dedi.

'ÇALIŞTAY YAPACAĞIZ'

Kartepe'nin, ilimizin ve ülkemizin gelişmesi adına çalışacaklarını belirten Başkan Kamil Öçbe: "Derneğimiz yerli ve yabancı misafirlerimizin memnuniyetlerini artıracak ilçemize ve şehrimize katma değer kazandıracak çalışmalarda bulunup bölgemizin kalkınma ve gelişmesinde her türlü katkıyı sağlamaktır. İlçemizin ve hatta Kocaeli'nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinin tamamlanıp hayata geçirilmesi ile birlikte ayrı bir ivme kazanan ilçemiz yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramıştır. Ramazan Bayramı boyunca teleferikten istifade eden kişi sayısı 120 bini bulmuştur. Öte yandan Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde Kuzuyayla'da yapılması planlanan destinasyonların tamamlanması konusunda altyapı üst yapıda yapılacak çalışmalarda dernek olarak gerekli yapıcı katkıyı sağlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte turizm alanında ses getirecek turizm çalıştayı yapma çalışmalarımız da bu minvalde devam etmektedir. İlçemize turizm alanında yapılan tüm çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a ve ilgili kamu görevlilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.