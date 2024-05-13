Marmara Ordululardan Kocaman’a teşekkür plaketi

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun, dernek yönetim kurulu ve Ordulu CHP Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Ebru Önal Çetinkaya, önceki gün Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Çun, ziyarette derneğe katkılarından dolayı Başkan Kocaman’a plaket vererek teşekkür etti. Kocaman, ziyaretten dolayı Ordululara teşekkür etti.