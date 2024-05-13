KOÜFEST24 başladı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Halk oyunları ekibi gösteri sundu. Gösterinin ardından ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın destekleriyle Tuba Özgür ve İmdat Akbaba öncülüğünde, Fadimana Koç, Nurselin Şahin, Abdullah Aykut, Ahmet Emir Özcan, Eda Akalan, Semra Karaaslan, Şilan Toğluk ve Melike Beyza Demirel’in el emeği ile hazırlanan 30 bin parçadan oluşan Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin son iki parçasını Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk yapıştırdı.

Hava muhalefeti nedeniyle kortej yürüyüşünün ertelendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Her şanssızlığın, her kötü hadisenin arkasından bir güneş doğacağını unutmayın. Biz siz genç kardeşlerimizle mutlu bir üniversite olmaya devam edeceğiz. Kocaeli Üniversitesi'nin iyi bir üniversite olmasını, araştırma üniversitesi olmasını arz ediyoruz. Sizler hem eğlenin hem de iyi çalışın. Kocaeli Üniversitesi’ni, ülkemizi hep ilerilere taşıyın.” dedi.Üç gün sürecek olan bahar şenlikleri kapsamında, atölyeler ile sportif faaliyetler yanı sıra kulüp etkinlikleri yapılacak.