13 May 2024 - 17:06- Gündem G:

Derince Yelken A.Ş.’de yönetim kurulu belli oldu

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Derince Yelken A.Ş.’de yönetim kurulu belli oldu mask

Derince Belediyesi iştiraklarından Çenesuyu A.Ş.’de önceki gün yönetim belirlenmişti. Yine belediye iştiraklarından Yelken A.Ş.’de de yönetimi kurulu belli oldu. Yelken A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını Belediye Başkanı Sertif Gökçe, yönetim kurulu üyeliğini de Mehmet Turan ve Yılmaz Akyıldız yapacak.
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13 May 2024 - 17:06 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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