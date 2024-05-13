Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyenler için ön kayıtlar alınmaya başlandı. Modern Hayvan Pazarı kurban satış alanında sınırlı sayıda yer tahsisi yapılacağından 13-15 Mayıs tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında kurbanlık hayvan satıcılarının ön kayıtları alınacak. Hayvan sahiplerinin Modern Hayvan Pazarında yer alan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Detaylı bilgi için 0262 318 00 00 /Dahili (6009)’u arayarak bilgi alınabilecek.
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Kurban satışı için Modern Hayvan Pazarına ön kayıtlar başladı
Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen vatandaşlar için ön kayıtları almaya başladı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.