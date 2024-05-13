- Gündem

Kurban satışı için Modern Hayvan Pazarına ön kayıtlar başladı

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyen vatandaşlar için ön kayıtları almaya başladı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kurban satışı için Modern Hayvan Pazarına ön kayıtlar başladı mask

Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık hayvan satışı yapmak isteyenler için ön kayıtlar alınmaya başlandı. Modern Hayvan Pazarı kurban satış alanında sınırlı sayıda yer tahsisi yapılacağından 13-15 Mayıs tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında kurbanlık hayvan satıcılarının ön kayıtları alınacak. Hayvan sahiplerinin Modern Hayvan Pazarında yer alan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Detaylı bilgi için 0262 318 00 00 /Dahili (6009)’u arayarak bilgi alınabilecek. 
# İzmit belediyesi

13 May 2024 - 17:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.430.106 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL