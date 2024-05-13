HSBC tahminini değiştirmedi: Dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak?

İngiltere merkezli HSBC Döviz Stratejisti Murat Toprak ve Avrupa Döviz Stratejisti Charlotte Ong, hazırladıkları 13 Mayıs tarihli notta dolar/TL için yıl sonu tahminlerini açıkladı.
Yayımlanan notta, dolar/TL tahminlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni enflasyon tahminini ve son enflasyon beklenti anketini baz alarak güncellediklerini aktaran HSBC yetkilileri, makro ve mali değerlendirmelerinin " büyük ölçüde" değişmediğini aktardı.
Söz konusu notta, HSBC'nin dolar/TL'nin yukarı yönlü yavaş ve sınırlı hareket edeceği yönündeki görüşlerini koruduğu ve 36 olan yıl sonu tahminlerini değiştirmedikleri kaydedildi.
Öte yandan, TL'nin reel olarak istikrarlı kalması durumunda dolar/TL'nin yılı 37-40 aralığında tamamlayabileceği belirtildi
Yayımlanan notta, mart yerel seçimleri öncesinde döviz talebinin yüksek olduğu bir dönem yaşanırken, döviz talebi ve arzı arasında daha iyi bir denge kurulmasıyla birlikte durumun normalleştiği kaydedildi. Diğer taraftan, nominal faizlerin yüksek seviyesi ve yılsonuna doğru pozitif reel faizlerin ortaya çıkmasının önümüzdeki aylarda TL talebini daha da artıracağı açıklandı.
Kaynak: T24
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.