Chery Plaza Kocaeli'den Büyük Kampanya: 300.000 TL'ye Varan Kredi ve 100.000 TL’ye Kadar Takas Desteği!

Chery Plaza Kocaeli Kaya, yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Mayıs ayı boyunca tüm modellerde geçerli 300.000 TL'ye varan kredi imkanı üstelik bu kredi 12 ay boyunca %0 faiz avantajıyla kullanıcılara sunuluyor.

Kampanya bununla da sınırlı kalmıyor, kredi kampanyası ile birlikte Chery Plaza Kocaeli Kaya müşterilerine ek avantajlar sunuyor. Eski araçlarını yenisiyle değiştirmek isteyenler için 100.000 TL'ye kadar takas desteği sağlanıyor. Böylece eski aracınızı yenisiyle değiştirerek ekonomik bir tercih yapabilirsiniz. ( Kredi Kampanyası + Takas desteği birlikte kullanılabilir.)

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Chery Plaza Kocaeli Kaya’ ya uğrayarak detaylı bilgi alabilir veya 0(262) 606 1 660 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.

Hayalinizdeki araca sahip olmak artık çok daha kolay ve ekonomik! Chery Plaza Kocaeli Kaya sizleri bekliyor.