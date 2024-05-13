Kendisini uyaran 3 kadını darp etti iddiası!

Olay, geçtiğimiz 11 Mayıs'ta Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Aras Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre M.H. isimli kişi, bilinmeyen bir nedenle evde kız kardeşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bağrışma seslerinden rahatsız olan komşusu S.Y. (46) isimli kadın, M.H.’ye sessiz olmaları uyarısında bulundu. M.H. daha sonra, S.Y. ile tartışıp evine girdi. M.H. iddiaya göre burada komşusu S.Y. ile D.Y. ve E.Y. isimli 2 kızını darp etti. Anne ve kızları durumu polise haber verirken, darp raporu alıp M.H.’den şikayetçi oldu.

'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Konut dokunulmazlığı ihlali' suçlamalarıyla gözaltına alınan M.H. karakoldaki ifadesinde suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını söyledi. S.Y.'nin eşiyle aralarında daha önce park tartışması sebebiyle husumet olduğunu söyleyen M.H., ifadesi sonrası serbest bırakılırken, olayla ilgili adli süreç sürüyor.