İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti'den istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanmıştı. İYİ Parti eski TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
"SÜRECİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BULMUYORUM"
Yaptığı açıklamada "Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum." diyen Tatlıoğlu, "İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: VATAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.