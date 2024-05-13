Bekaert’te yetkiyi alan sendika belli oldu

Bekaert İzmit ve Kartepe olarak iki ayrı şirket olarak faaliyet gösteren fabrika ‘Daha güçlü bir Bekaert takımı’ ilkesiyle Bekaert Türkiye olarak birleşme kararı aldığı duyurmuştu. Kartepe’de Özçelik İş, İzmit’te ise Birleşik Metal İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikaların birleşmesinden sonra fabrikada hangi sendikanın yetki alacağı merak ediliyordu.

SARI SENDİKA DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalar konuya ilişkin gazetemize konuşan Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, işverenin fabrikada sendika olarak Özçelik İş Sendikası’nı istediğini ifade etmişti. Çelik Özçelik İş Sendikası için ‘Sarı sendika’ ifadelerini kullanmıştı.

YETKİYİ ÖZÇELİK İŞ ALDI

Yaşanan bu tartışmaların ardından Bekaert’te yetkili sendika belli oldu. Toplam 992 işçinin bulunduğu fabrikada 498 üyeye sahip olan Özçelik İş Sendikası, fabrikada yetkiyi aldı.