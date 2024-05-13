Dev cips firmasına soruşturma başlatıldı

Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla bilinen Frito Lay Gıda hakkında, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve satışlarını engellemek suretiyle Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti için soruşturma başlatıldı.
Yapılan açıklama şöyle:
Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açıldı. Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos, Çerezza ve Rocco markalarıyla bilinen Frito Lay Gıda San. ve Tic. AŞ'nin perakende satış noktalarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)'u ihlal ettiği iddialarına yönelik olarak yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Nisan ayı verileri belli oldu! İkinci el araç fiyatları arttı mı?
BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ
Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; FRITO LAY hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir. Ön araştırma döneminde yapılan incelemelerde FRITO LAY'in ülkemizdeki hemen her bölgedeki geleneksel kanalda yer alan nihai satış noktalarında paketlenmiş cips pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle münhasırlık sağlamaya çalıştığına yönelik kuşku doğuran çok sayıda delil elde edilmiştir. FRITO LAY Türkiye'de; Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarıyla cips pazarında, Rocco markasıyla da şekerleme pazarında faaliyet göstermektedir. Akkuyu NGS'de bir aşamanın daha sonuna gelindi
Kaynak: CNN TÜRK
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.