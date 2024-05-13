Araştırma: Uyumak toksinleri temizlemiyor

Uzun ve yorucu bir günün ardından uyumak her zaman büyük bir rahatlama sağlıyor ama yeni bir araştırma, insanların uyku ihtiyacının nedeninin bir sır olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları uzun süredir beynin uykuyu toksinleri ve zararlı molekülleri temizlemek için kullandığını düşünüyor ancak Imperial College London'ın araştırmasından farklı sonuçlar çıktı.

İngiltere'deki araştırmada bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde uyku ve anestezi sırasında beyindeki toksinleri temizleme işlevinin yavaşladığını tespit etti. İnsanlar üzerinde doğrulamaya ihtiyaç duyulsa da bu sonuç, uykunun beyni temizlediği ve demans gibi hastalıkları önlediği yönündeki genel kanıyla çelişti.

Araştırma ekibinden Profesör Bill Wisden, "Neden uyuduğumuzla ilgili birçok teori var ama bizim gösterdiğimiz bulgular, toksinlerin temizlenmesinin temel neden olmayabileceğini ortaya koyuyor. Yine de uykunun çok önemli olduğu reddedilemez" dedi.

Çalışmada, beynin insanın uyanık ve özellikle de aktif olduğu saatlerde daha hızlı temizlendiğine dikkat çekildi. Araştırmacılar, sporun beyindeki toksinlerin temizlenmesi açısından çok etkili olduğunu vurguladı.

Araştırma sonuçları bilimsel dergi Nature Neuroscience'da yayınlandı.

Kaynak: SÖZCÜ