Sultanbeyli'de korkunç olay: 15 kişi "şantajla" çocuğa tecavüz etti

haltv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın aktardığına göre; Ağabeyi cinayet suçundan cezaevine giren 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi A.A, 2010 yılının Ekim ayında okuldan arkadaşı Hasret Vural A.A.'yı evlerine davet etti. Vural'ın arkadaşı Tunahan Keskin de onlara eşlik etti. Eve gittiklerinde Vural, A.A'ya tecavüz etmeye çalıştı. Tecavüz anları ise Vural'ın yanında götürdüğü Tunahan Keskin tarafından anbean kayda alındı. Korku dolu anlar yaşayan A.A. "Yeter bırak" diye bağırdı. Vural'ın elinden kurtulan A.A. götürüldüğü evden kaçarak yaşadığı evine döndü.

Görüntülerle tehdit edip, ormanlara götürdüler

Olayın ardından A.A., daha önceden tanışıklığı olan Oğuzhan Koç isimli kişiyle karşılaştı. Koç, "Hasret ile ne yaptınız? Benim elimde videonuz var. Hasret herkese anlatacakmış. Ailene söyleyecek. Ailen de seni öldürür. Bunu durduracak tek kişi benim. Ancak bir şartım var. Bunu yaparsan olacakları engellerim" diyerek çocuğu Sultanbeyli'deki ormanlık bir alana götürdü. Bir süre sonra Koç'un arkadaşı Recep Özgül geldi ve burada A.A. ikisi tarafından cinsel saldırıya uğradı.

"Onla olmuşsun, benle de olman lazım"

Yaşadıklarını kimseye anlatamayan A.A.'nın yanına bir hafta sonra Mücahit Ertürk isimli genç geldi. Ertürk, "Videolarını izledim. Oğuz ile de beraber olmuşsun. Benimle de birlikte olman lazım. Yoksa o videoyu ailenin kapısının önüne koyarım" dedi. Ertürk yanına iki arkadaşını daha aldı. A.A. iki gün boyunca bu kişilerin tecavüzüne uğradı. Tecavüz edenlerden biri ise mahalle muhtarının oğlu Yusuf Çetin'di.

Tecavüz ağı, şantajla büyüdü

Her okula gidişi kabus haline gelen A.A.'nın yaşadıkları bitmedi. Bir okul çıkışına sınıf arkadaşının ağabeyi olan Burak Bayar geldi. Aynı tehditlere maruz kalan A.A. Bayar'ın da tecavüzüne uğradı. A.A. için karanlık günler bitmiyordu. 1 yıldır tanıdığı ve tanımadığı birçok kişinin tecavüzüne maruz kalıyordu. Bir gün yolda yürürken önü bir araba tarafından kesildi. Araçtan Fatih Akman isimli kişi çıktı. A.A.'yı zorla araca bindirdi. Sultanbeyli'deki sanayiye götürdü. Arkadaşlarıyla beraber tecavüz etti.