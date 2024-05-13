Yürek yakan olay: Ölen de öldüren de 9 yaşında!

ANNEANNESİNİN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAYACAKTI

DHA'da yer alan habere göre ilkokul 3üncü sınıf öğrencisi olan Miraç Güvenir (9), ailesiyle birlikte Anneler Gününü kutlamak için anneannesinin evine geldi.

AV TÜFEĞİYLE ŞAKALAŞMAYA BAŞLADILAR

İddiaya göre Miraç Güvenir ve kuzeni C.K. (9) odada oyun oynarken buldukları av tüfeği ile birbirlerine şaka yapmaya başladı.

KUZENİNİ BAŞINDAN VURDU

C.K.nin şakalaşmak için doğrulttuğu tüfeğin ateş almasıyla Miraç Güvenir başından vuruldu.

MİRAÇ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Evdekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler kanlar içerisinde yerde bulunan çocuğun öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Miraç Güvenirin cansız bedeni, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Ç.K.nın ise jandarma karakolunda muhafaza altında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.