Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu.
Ailesi, kayıp Şaban A'nın (52) bulunması için, bir televizyon programına katıldı. Programa katılanların konuşmalarından yola çıkan Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.
Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla kaplı bir alandan kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Taşların altında bulunan cesedin Şaban A'ya ait olduğu belirlendi.
EŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili televizyon programına katılan Şaban A'nın eşinin de arasında bulunduğu 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Şaban A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.