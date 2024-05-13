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50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu

Muğla'da 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili cesedi bulunan kişinin eşinin de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu mask

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 50 gündür aranan kişinin cesedi bulundu.

Ailesi, kayıp Şaban A'nın (52) bulunması için, bir televizyon programına katıldı. Programa katılanların konuşmalarından yola çıkan Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı derinleştirdi.

Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla kaplı bir alandan kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Taşların altında bulunan cesedin Şaban A'ya ait olduğu belirlendi.

EŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili televizyon programına katılan Şaban A'nın eşinin de arasında bulunduğu 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şaban A'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
# polis

13 May 2024 - 18:40 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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