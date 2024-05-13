Emniyet'in 'Silahlı grup kuracak' dediği IŞİD şüphelisine tahliye

Hazar Dost'un haberine göre, Mayıs 2023'te dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda ülkemizde yapılanma arayışında olan Mamoste El Kürdi kod adlı Osman Akın'ın da aralarında bulunduğu 74 kişi gözaltına alındı” diyerek duyurduğu operasyonda polis yeleği, tüfek ve tabancalar ele geçirildi.

Ankara, Diyarbakır, Adana ve Yalova merkezli operasyonların hedefinde IŞİD saflarında savaştıktan sonra Türkiye’ye dönen, Ahlak ve Sünnet Dergisi adlı yapılanmanın çevresinde örgütlenen kişiler vardı.

BİRÇOK İLDE TEMSİLCİLİK AÇTI

Emniyet kaynaklarına göre grubun Türkiye’deki lideri olarak bilinen Osman Akın, birçok konuşmasında şeriat çağrısı yaparken birçok ilde ‘IŞİD yöneticisi’ olduğunu söyleyerek biat topluyordu.

İSTANBUL'DA YAPILANMAMA KARARI

2022’de kurulan ve hızlı şekilde birçok ilde temsilcilik açan grup, özellikle İstanbul’da temsilcilik açmamaya dikkat etti. Grubun içindeki kaynaklara göre bunun nedeni kalabalık şehirlerde dikkat çekmemekti.

SOKAKLARDA ETKİNLİK YAPTILAR

Grubun Ahlak ve Sünnet Dergisi ismiyle düzenledikleri etkinliklere Suriye’de geçmişte IŞİD saflarında savaşan Irak ve Suriye uyruklu kişilerin de katıldığı biliniyor. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikler çoğu zaman temsilciliklerin olduğu sokaklarda yapılıyor.

'CİHAT GRUBU' OLUŞTURDULAR

Mayıs 2023’te yapılan operasyonun ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Osman Akın ve grubunun ‘silahlı yapılanma arayışında bulundukları’ tespit edilmesinin ardından harekete geçildiği belirtilmişti.

Öte yandan grubun kendi içindeki bazı kişileri sanki gruptan kopmuş gibi göstererek ayırdığı ve ‘cihat grubu’ olarak yeni bir gruba soktukları emniyet tarafından tespit edildi.

SOHBETLERİNE YENİDEN BAŞLADI



5 Mayıs 2023’te tutuklanan Osman Akın, bir yıl sonra, 2024 Mayıs’ta tahliye oldu ve sohbetlerine kaldığı yerden yeniden başladı.

Kaynak: SÖZCÜ